شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بحوزته حبوب مخدرة وحشيش بالأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبط مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، أمس الجمعة، مواطناً بحوزته حبوب مخدرة وقطعة حشيش.

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وكان رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة التفتيش”، قد استوقفوا أمس، مركبة قادمة باتجاه الجنوب يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عُثر على 45 حبة من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش مخبأة في مكان يصعب الوصول إليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.