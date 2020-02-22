وظيفة جديدة.. فيسبوك تمنح مستخدميها المال مقابل تسجيل أصواتهم

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستعرض دفع المال لبعض مستخدميها مقابل حصولها على تسجيلات صوتية لهم، سيتم استخدامها للمساعدة في تحسين تقنية التعرف على الكلام.

ووفق ما ذكلا موقع "ذا فيرج"، تأتي الوظيفة ضمن مشروع خاص بالشركة يدعى "Pronunciations" ضمن تطبيق "ViewPoints" للأبحاث التي تجريها، كان يتيح للمستخدمين الإجابة عن بعض الاستبيانات والحصول على المال بالمقابل.

ويشمل التسجيل الصوتي نطق عبارة "Hey Portal"، وبعدها بضع جمل متبوعة بالاسم الأول للصديق من قائمة أصدقاء المستخدم.

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وتقدم "فيسبوك" للمستخدم عن كل تسجيل صوتي 200 نقطة، على أن تستبدل بكل ألف نقطة 5 دولارات، مما يعني أن التسجيل الواحد قيمته دولار واحد.

ويشترط من أجل الانضمام للبرنامج أن يكون المستخدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولمن أعمارهم 18 عاماً فيما علا، ولديهم 75 صديقا على فيسبوك أو أكثر.

وتقول الشركة: إن التسجيلات الصوتية التي يقدمها المستخدمون لن تكون مرتبطة بملفهم الشخصي على المنصة، وإنها لن تشارك نشاط تطبيق Viewpoints على الشبكة، أو الخدمات الأخرى المملوكة لفيسبوك دون إذن.