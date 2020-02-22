عن طريق الخطأ.. سامسونج ترسل رسالة "Find My Mobile" لمستخدميها حول العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة سامسونج تعتذر لمستخدميها شركة سامسونج تعتذر لمستخدميها

كتب - عاصم الأنصاري:

تلقى مستخدمو شركة سامسونج الكورية الجنوبية حول العالم رسالة غامضة، احتوت على كلمة "اعثروا على هاتفي" وأسفل منها رقم 1.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت"، أوضحت الشركة أن الإشعار تم إرساله عن طريق الخطأ، ضمن اختبارات تجريها، وأنها تعتذر لمستخدميها عن الإزعاج، كما أنه عند الضغط عليها لا يحدث أي شيء سوى إغلاق صفحة الإشعارات.

وقالت "سامسونج" إن تلك الرسالة لا يوجد فيها ما يبعث على القلق، أو إمكانية تعرض هواتفهم للاختراق وما إلى ذلك من أمور.

جدير بالذكر أن خدمة "Find My Mobile" تتيح لمستخدمي هواتف سامسونج العثور على مواقع هواتفهم الضائعة أو إغلاقها عن بعد، وكذلك إجراء نسخة احتياطية من البيانات الموجودة، فضلاً عن حذف بيانات الهاتف وحجب الوصول إلى خدمة الدفع "Samsung Pay".