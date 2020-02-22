كتب - عاصم الأنصاري:
تلقى مستخدمو شركة سامسونج الكورية الجنوبية حول العالم رسالة غامضة، احتوت على كلمة "اعثروا على هاتفي" وأسفل منها رقم 1.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت"، أوضحت الشركة أن الإشعار تم إرساله عن طريق الخطأ، ضمن اختبارات تجريها، وأنها تعتذر لمستخدميها عن الإزعاج، كما أنه عند الضغط عليها لا يحدث أي شيء سوى إغلاق صفحة الإشعارات.
وقالت "سامسونج" إن تلك الرسالة لا يوجد فيها ما يبعث على القلق، أو إمكانية تعرض هواتفهم للاختراق وما إلى ذلك من أمور.
جدير بالذكر أن خدمة "Find My Mobile" تتيح لمستخدمي هواتف سامسونج العثور على مواقع هواتفهم الضائعة أو إغلاقها عن بعد، وكذلك إجراء نسخة احتياطية من البيانات الموجودة، فضلاً عن حذف بيانات الهاتف وحجب الوصول إلى خدمة الدفع "Samsung Pay".
كانت هذه تفاصيل خبر عن طريق الخطأ.. سامسونج ترسل رسالة "Find My Mobile" لمستخدميها حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.