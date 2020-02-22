شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى، اليوم السبت، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبى بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "عبوة ناسفة انفجرت، قرب سوق شعبية ضمن منطقة المعالف مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمنى نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.