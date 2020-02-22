شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يعلن اعتقال منسق تنظيم "داعش" الإرهابى خارج العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى العراقي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم داعش خارج العراق. وقال الحشد فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى نفذت، اليوم، عملية أمنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم "داعش" الإجرامى خارج العراق". وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".

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