دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة PUBG تتيح مشاركة اللعب ضمن فريق واحد بين مستخدمي Xbox One و PS4

أصحاب أجهزة Xbox One و PS4 وعشاق لعبة PUBG سيكون بإمكانهم مشاركة اللعب ضمن نفس الفريق باختلاف نوع الجهاز.

بعد أن قامت شركة Tencent المطورة للعبة ببجي – PUBG بإتاحة اللعب التشاركي بين اللاعبين في مواجهة بعضهم على منصتي Xbox One و PS4 العام الماضي، قررت الشركة العودة من جديد مع تحديث أكثر إيجابية من خلال إتاحة اللعب ضمن فريق واحد باختلاف الجهاز الذي يمتلك اللاعب.

حيث مع التحديث الجديد، سيتمكن أصحاب أجهزة مايكروسوفت Xbox One من اللعب ضمن فريق واحد مع أصحاب أجهزة سوني PS4.

ستمثل هذه الإضافة خطوة كبيرة للاعبين على مختلف المنصات رغم أن لاعبي أجهزة الحاسوب لن يكونوا ضمن القائمة المتاحة لهذه الإضافة. وستمكن الإضافة جميع اللاعبين من اختيار فريقهم الخاص وإظهار نوع الجهاز الذي يستخدمه كل لاعب فيهم عند دعوته، بعد أن كانت النسخة السابقة من اللاعب تستوجب وجود لاعبي نفس الفريق من أصحاب نفس النوع من الأجهزة فقط ولا يمكن لأي لاعب يملك Xbox One اللعب ضمن فريق فيه لعب أخر يملك PS4.

التحديث الذي يجلب هذه الإضافة متاح حاليًا على سيرفر الاختبار التجريبي، وبالتالي سيصل بعض المستخدمين قبل غيرهم حتى الإطلاق النهائي.

وبجانب الميزة السابقة، فقد أتاحت لعبة ببجي – PUBG وضع Team Deathmatch الذي يمثل وضع لعب 8 ضد 8 أخرين.

المصدر:

Console Players: Update 6.2 is now available on the PTS!



Drop in to test Cross Party Play, which allows Xbox and PS4 players to party up together!



Team Deathmatch, grenade balance, Karakin loot changes, and more are also available for testing. https://t.co/uSxzFfDESD