شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، عدم تسجيل أى حالة إصابة بمرض فيروس كورونا فى سوريا.
وقال المكتب الإعلامى فى الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض فى سوريا ستنشرها الوزارة عبر وكالة (سانا) علماً أنه لم تسجل أى إصابة بالفيروس فى سورية حتى تاريخه.
وأشار إلى أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة فى الترصد و التقصى الوبائى لهذا المرض وفقا للوائح الصحية الدولية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.
وكانت وزارة الصحة جهزت مؤخرا المخبر المرجعى بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس كورونا الجديد للكشف عن أى حالة مشتبه بها مع مواصلتها تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية وفى المطارات حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سوريا وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها ولا سيما القادمين من الصين وشرق آسيا حيث تتم تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً وهى مدة حضانة الفيروس.
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