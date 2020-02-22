شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الإخلاء الطبي تنقل مدير دوريات الأمن بالمدينة إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت طائرة الإخلاء الطبي، اليوم السبت، العقيد عبدالله الغامدي، مدير دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة إلى الرياض، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الحادثة التي شهدتها المدينة المنورة ظهر أمس.

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يذكر أن رجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار بالمدينة، غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة”.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، قد اطمأن على المصابين من رجال الأمن في حادثة إطلاق نار من قبل شخص على رجال الأمن، بعدما باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا” وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.