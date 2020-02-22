شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. «العمل» تتفاعل مع «مُسن» اتخذ الشارع مسكناً له والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع حالة “مسنّ مكة” الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، الخميس الماضي، وهو يتخذ من جوار أحد المستشفيات الأهلية بمكة المكرمة سكناً له.

وأوضحت الوزارة، أنه بشأن حالة المسنّ الواقعة بحي العزيزية بمكة المكرمة، أمام أحد المستشفيات الخاصة؛ تمت مباشرة الحالة يوم الخميس الماضي، كما تم تأمين سكن مؤقت بأحد فنادق العاصمة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

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وتابعت أنه يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية، ومن ضمنها الكشف الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية؛ حتى يتم إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيها مسنّ وحيدًا وصحته متدهورة، يناشد أهل الخير والجهات المعنية مساعدته وعلاجه وتوفير سكن له، ويتخذ من جوار أحد المستشفيات الخاصة بحي العزيزية بمكة المكرمة مقرًا ومأوى له.