شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صيني: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة محلية في الصين، السبت، أن مسناً سبعينياً في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا، لكن لم تظهر عليه أعراض إلا بعد 27 يوماً ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوماً المفترضة. وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.
وقال الموقع الإلكتروني لحكومة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، إن الرجل الذي أشارت إليه أسرته باسم جيانغ قاد سيارته في 24 يناير/ كانون الثاني للعودة إلى منطقة شنونغجيا في شمال غرب هوبي قادماً من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التي كانت مصابة بالمرض. وذكر بيان الحكومة أنه أصيب بحمى في 20 فبراير/ شباط وتأكدت إصابته بالفيروس في اليوم التالي.
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