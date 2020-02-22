محكمة مصرية تبرئ علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برأت محكمة مصرية، السبت، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية تلاعب في البورصة أثناء بيع أحد البنوك قبل أربعة أعوام من انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم أبيهما الذي استمر 30 عاماً.

وواجه علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون تهم التربح بشكل غير قانوني من عملية بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.

وحضر الرجلان، اللذان نفيا القيام بأي مخالفات، جلسة محاكمتهما السبت بمحكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في مقر أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية.

وصدر الحكم بتبرئة جميع المتهمين في هذه القضية. وقالت مصادر قضائية إن للنيابة العامة الحق في الطعن على الحكم.

وكان قد حُكم على الشقيقين، اللذين احتجزا في 2011، بالسجن لثلاثة أعوام عام 2015 مع والدهما بعد الإدانة في قضية منفصلة متعلقة بالاستيلاء على أموال عامة من اعتمادات القصور الرئاسية لتحديث قصور ومكاتب مملوكة لهم خلال حكم مبارك.

لكن أٌفرج عنهما بعد فترة وجيزة من صدور ذلك الحكم بسبب قضائهما فترة العقوبة أثناء احتجازهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.