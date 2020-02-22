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سامسونج تؤكد إصابة أحد موظفيها في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، السبت، إن حالة إصابة بفيروس كورونا تأكدت في مجمع مصانع الهواتف المحمولة التابع لها في مدينة جومي بجنوب شرق كوريا الجنوبية، ما دفعها إلى إغلاق المنشأة كلها حتى صباح الاثنين.
وذكرت سامسونج، أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، أنها تعتزم إغلاق الطابق الذي كان الموظف المصاب يعمل به حتى صباح يوم 25 فبراير/ شباط. وقالت الشركة في بيان صحفي «وضعت الشركة الزملاء الذين خالطوا الموظف المصاب قيد الحجر الصحي الذاتي واتخذت خطوات لفحصهم تحسباً لإصابتهم بالعدوى». ويمثل المصنع في جومي نسبة صغيرة من إنتاج الهواتف الذكية في الشركة، ويصنع هواتف فاخرة معظمها للسوق المحلية، إذ تنتج سامسونج معظم هواتفها الذكية في فيتنام والهند. وأكدت سامسونج على أن إنتاج مصانعها الخاصة بالرقائق والشاشات في باقي أنحاء كوريا الجنوبية لن يتأثر.
وتقع جومي قريباً من مدينة دايجو التي توجد فيها كنيسة أصبحت أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية. وأعلنت سيؤول السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها بلغ 433 حالة مؤكدة.

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