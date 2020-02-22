شكرا لقرائتكم خبر عن 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، انخفاضاً من 889 حالة يوم الخميس. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة. وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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