دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تحدد يوم 6 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف Find X2 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Oppo لعقد مؤتمرها القادم يوم ال6 من شهر مارس المقبل، للإعلان الرسمي عن هاتف Find X2، وهو ما أكد عليه ملصق إعلاني من حملة Oppo الإعلامية.

خططت شركة Oppo سابقاً لإطلاق هاتف Find X2 خلال فعاليات برشلونة في 22 من فبراير، إلا أن إلغاء معرض MWC هذا العام أدى إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن الهاتف حتى الشهر المقبل.

رصدت الدعوات الرسمية لمؤتمر Oppo القادم لإطلاق هاتف Find X2، والتي تؤكد على موعد الحدث في 6 من مارس، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن إصدار Oppo الأول من الساعات الذكية.

ولقد كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هاتف Find X2، حيث ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يأتي بشاشة تدعم جودة عرض QHD بلس التي تعرف أيضاً ب 2K.

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أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Find X2 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4065 mAh.

وفي كاميرة Find X2 تقدم Oppo مستشعر سوني الجديد متعدد الإتجاهات بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يرتكز على تقنية دمج 2 بيكسل، ومن المتوقع أن تقدم Oppo كلاً من هاتفي Find X2 وFind X2 Pro خلال هذا الحدث، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر Oppo خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تحدد يوم 6 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف Find X2 ظهر على التقنية بلا حدود.