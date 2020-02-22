الصحة المغربية: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد مرور 20 يوما من المراقبة الطبية.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إنهائها فترة المراقبة الطبية ل167 مواطنا، عائدين من ووهان الصينية، بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس (شمال) والمستشفى العسكري محمد الخامس بالعاصمة الرباط.
وبحسب البيان فإنه “لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في صفوف هؤلاء المواطنين”.
وسجلت دول العالم حتى اليوم، السبت، ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 مصابا، معظمها في الصين، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب محصلة جمعتها وكالة "أسوشييتد برس".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة ووهان الصينية، وانتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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