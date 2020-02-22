أردوغان: سياسات تركيا في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارًا عبثيا

إزمير/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سياسات أنقرة في سوريا، وليبيا، ليس مغامرة أو خيارا عبثيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت، خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية إزمير غربي تركيا.

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وردا على تساؤلات بعض أطراف المعارضة التركية حول أسباب تواجد تركيا في سوريا وليبيا، شدد أردوغان على أن سياسات أنقرة ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا.

و أضاف: "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".

ولفت إلى أنه بحث الجمعة هاتفيًا، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأن أنقرة حددت خارطة الطريق التي ستتبعها (فيما يخص إدلب) على ضوء هذه الاتصالات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.