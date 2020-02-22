إسرائيل تعتقل والد وأشقاء فلسطيني قتلته في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، السبت، والد وأشقاء شاب فلسطيني قتلته الشرطة في وقت سابق اليوم، في باب الأسباط، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، واعتقلت والد وأشقاء الشهيد ماهر يوسف زعاترة، بعد مداهمة منزله واستجواب أفراد أسرته.

واستشهد زعاترة، برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولته طعن عدد من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.



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ولم يسفر الحادث عن إصابات في صفوف الشرطة، بحسب القناة العبرية.



وفي أعقاب ذلك، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط باب الأسباط، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.



يذكر ان الشهيد زعاترة أب لثلاثة أطفال.

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