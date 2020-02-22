وفاة 12 شخصاً إثر حادِث بين مركبتين في الأفلاج

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي 12 شخصاً جراء حادِث مروري مروع وقع صباح اليوم السبت، في منطقة صحراوية غربي الهدار بالأفلاج.
وأوضحت مصادر أن الحادِث وقع بين مركبتيْن من نوع “سكويا” بالقرب من عرق عسعس – غرب الهدار، ونتج عنه وفاة مواطن، و3 نساء مجهولات الهوية، و8 رجال من الجنسية الإثيوبية.
وأبانت أن الجهات الأمنية والإسعافية باشرت موقع الحادِث، ونقلت المتوفين إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات.
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