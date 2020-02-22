- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أفادت مصادر بالرعاية الصحية في إيطاليا، السبت، بأن البلاد سجّلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”: يأتي ذلك التطور في الوقت الذي ينتشر فيروس كورونا في شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.
وقالت “أنسا”: حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردي في ميلانو، وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل بلغ من العمر 77 عامًا خلال الليل قرب بادوا في منطقة فينيتو القريبة.
وأوضح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبير: أن الرجل كان يقبع في مستشفى بمنطقة فينيتو منذ نحو عشرة أيام، لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، وقد تبين لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجّل ثاني وفاة بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.