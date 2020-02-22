اخبار الخليج

القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا