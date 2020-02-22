شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ «لص» حطم زجاج عدة مركبات ونهب محتوياتها بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بالرياض، اليوم السبت، من القبض لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.
وأطاحت الجهات الأمنية بالرياض بشخص يقود سيارة مسروقة وتبين بعد القبض عليه أنه متورط في حوادث تهشيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.
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