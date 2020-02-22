بدء هدنة تاريخية في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الأفغان يومهم السبت وسط آمال بتطبيق هدنة تستمر أسبوعاً، وتشكل شرطاً مسبقاً لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية الشهر الجاري.

وقال سائق سيارة الأجرة في كابول حبيب الله لوكالة فرانس برس «إنه صباح أول يوم يمكنني أن أخرج فيه بلا خوف من أن أُقتل بقنبلة أو بهجوم انتحاري. آمل أن يستمر ذلك دائماً». أما قيس حقجوـ 23 عاماً ـ فقد بدا أقل تفاؤلاً. وقال في ورشته في العاصمة الأفغانية «أعتقد أن الأمريكيين يهربون ويفتحون الطريق لعودة طالبان وتوليهم الحكم كما حدث في منتصف تسعينات القرن الماضي». وأضاف أن «السلام لن يأتي أبداً إلى هذا البلد».

وتهدف الهدنة الجزئية أو «خفض العنف»، إلى إثبات حسن نية طالبان قبل التوقيع في نهاية الشهر الجاري، على اتفاق تاريخي مع واشنطن حول انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد مقابل ضمانات أمنية. وتريد واشنطن تجنب أن تصبح أفغانستان من جديد ملاذاً للإسلاميين المتطرفين. ويفترض أن يفضي الاتفاق أيضاً إلى بدء مفاوضات أفغانية تهدف إلى تقرير مستقبل البلاد، بينما كانت حركة طالبان قد رفضت طوال 18 عاماً التفاوض مع السلطة الحاكمة معتبرة أنها «دمية» تحركها واشنطن.

ومن المنتظر توقيع الاتفاق بين الطرفين، بالأحرف الأولى في 29 شباط/فبراير، شرط تراجع الهجمات على كل الأراضي الأفغانية، كما تشترط واشنطن مسبقاً.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «ما إن يتم تطبيق «خفض العنف»، بنجاح حتى يسير الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدماً». ويشير بومبيو إلى الوعد الذي قطعه الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بسحب الجيش من أفغانستان التي تشهد أعمال عنف ولا يحظى الوجود الأمريكي فيها بشعبية.

من جهته، صرح وزير الدفاع الأمريكي مايك اسبر في تغريدة أنه إذا لم تبرهن طالبان على «التزامها بخفض حقيقي للعنف»، فإن الولايات المتحدة «تبقى مستعدة للدفاع عن نفسها وعن شركائها الأفغان».

بينما أفادت طالبان في بيان بأن الأطراف المتحاربة ستخلق «وضعاً أمنياً مناسباً»، مؤكدة أن الجانبين «اتفقا بعد مفاوضات طويلة على توقيع الاتفاق الذي أنجز بحضور مراقبين دوليين في 29 شباط/فبراير».

من جهته، قال الرئيس أشرف غني إن التهدئة الجزئية ستبدأ منتصف ليل الجمعة / السبت، مؤكداً أن «خطواتنا المقبلة بشأن عملية السلام ستعتمد على تقييم أسبوع خفض العنف، وأن قوات الأمن الأفغانية ستبقى في وضع دفاع نشط خلال هذا الأسبوع».

وذكرت الأمم المتحدة، السبت، أن حوالي 3500 مدني قتلوا وجرح سبعة آلاف آخرين في 2019 بسبب الحرب في أفغانستان. وأكد الممثل الخاص للبعثة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو «تأثر جميع المدنيين في أفغانستان شخصياً بطريقة أو أخرى من العنف الجاري».