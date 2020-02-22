51 جريمة قتل في يومين بـ«سيارا» البرازيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت ولاية سيارا البرازيلية (شمال شرق) بعد إعلان عناصر من الشرطة العسكرية عصياناً مطالبين بزيادة أجورهم، 51 جريمة قتل خلال يومين، أي أكثر بخمس مرات من المتوسط اليومي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

ووقعت جرائم القتل بين يومي الأربعاء والجمعة، وتزيد بأكثر من خمس مرات على متوسط جرائم القتل اليومية وهي ست جرائم، بحسب «أجنسيا برازيل» نقلًا عن مسؤولين أمنيين في هذه الولاية. وقررت حكومة الرئيس جايير بولسونارو إرسال قوات عسكرية والحرس الوطني لتعزيز الأمن في سيارا الجمعة. وقال بولسونارو «إنه أمر خطير. إذا كنا في حالة حرب مدن، علينا أن نرسل أشخاصاً لحل هذه المشكلة».

وأصيب السناتور سيد غوميز من يسار الوسط الأربعاء بطلقات نارية لدى محاولته فك اعتصام لضباط الشرطة في سوبرال، الواقعة على بعد 230 كيلومتراً عن فورتاليزا عاصمة سيارا. ويخضع حالياً أكثر من 300 شرطي للتحقيق أو لإجراءات تأديبية لاتهامهم بالمشاركة في أعمال تخريب في الولاية وفقاً لمصادر صحفية.