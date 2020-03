تعاطف عالمي مع «الطفل القزم».. ومحتالون يستغلون قصته لجمع تبرعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

تعاطف العالم مع قصة الطفل الأسترالي كودان بايلز ـ 9 أعوام ـ من السكان الأصليين في بريسبان، والذي يعاني حالة مرضية تعرف بـ«التقزم الغضروفي»، والتي يتعرض بسببها للتنمر المستمر في المدرسة إلى الحد الذي يطلب فيه التخلص من حياته. وحصل مقطع الفيديو الذي بثته والدته لطفلها يبكي بحرقة خلال عودته من المدرسة على انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت مشاهداته عدة ملايين، وتمت مشاركته على«فيسبوك» أكثر من 22 مليون مرة، وأطلق المغردون على «تويتر» وسماً بعنوان «كلنا معك كودان»، كما تصدر هاشتاج «#StopBullying» أوقفوا التنمر قائمة الكلمات الأكثر استخداماً في أستراليا خلال اليومين الماضيين.

يظهر الطفل في المقطع مجهشاً بالبكاء، ويصرخ موجهاً كلامه لوالدته: «أتمنى لو أن أحدهم يقتلني، أو يعطيني حبلاً كي أقتل نفسي». ويضيف «أريد أن أموت، أنت لم تفعلي أي شيء لمساعدتي». ولم يبق أمام الأم سوى التوجه بعتاب إلى رواد التواصل الاجتماعي قائلة: «هل عرفتم الآن لماذا يرغب الأطفال في الانتحار؟» مشيرة إلى أن ابنها اعتاد التعبير عن رغبته في الموت منذ كان في سن السادسة بسبب ما يتعرض له من إساءات ومضايقات في المدرسة. وختمت قائلة: «أشعر بالفشل لأنني أقف عاجزة أمام ما يتعرض له ابني من مضايقات. عدم تقبل الناس للاختلاف يؤذينا كعائلة».

حصل الطفل على دعم الملايين الذين طالبوه بالصمود، وتبادلوا قصصاً تروي معاناتهم مع التنمر إما بسبب الشكل أو الوزن وغيرها الكثير، كما تلقى رسائل دعم من العديد من المشاهير لاسيما نجوم رياضة «الرغبي» التي تعد اللعبة الأكثر شعبية في أستراليا، ووجه فريق «Indigenous All Stars» الذي يتولى تدريبه النجم العالمي لوري دالي دعوة لكودان ووالدته لحضور مباراة ولتكريمهما على أرضية المعلب أمام عشرات الآلاف من المشاهدين. وتعاطف النجمان هيو جاكمان وجيفري دين معه، مؤكدان دعمهما الكامل له. ودشن الممثل الكوميدي براد ويليامز ـ الذي يعاني نفس حالته ـ حملة لجمع التبرعات من أجل حجز رحلة لكودان ووالدته لزيارة «ديزني لاند» في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، ونجحت في جمع 402 ألف دولار.

ولأن لكل حكاية وجهان، دخل البعض على خط التعاطف العالمي مع الصبي، مؤكدين أنه شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، وأن والدته هي من لفقت الفيديو لتحصل على أموال. وسارعت العائلة بنفي تلك الشائعات، ونشرت وثيقة بتاريخ ميلاده، وصوره في مراحل عمره السابقة، ووسط زملاء مدرسته. على الجانب الآخر، استغل المحتالون التعاطف الكبير مع الصبي، وسارعوا بإنشاء صفحات وهمية تدعي أنها تابعة لعائلته، وتطلب دعماً مالياً Go fund me بدعوى البحث عن علاج مناسب لحالته. وهو الأمر الذي لفت انتباه بعض المغردين الذين نبهوا عائلته التي أكدت عدة مرات عدم مسؤوليتها عن تلك الصفحات التي يديرها محتالون، مشيرين إلى أنهم لايبحثون عن أي أموال.