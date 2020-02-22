القهوة والشاي والحليب تخفض فاعلية الدواء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف دراسة عن المشروبات التي ينبغي تجنبها عند تناول الأدوية وهي: القهوة والشاي والحليب والكحوليات.

ويقول توماس بروكنر، الخبير في الجمعية الفيدرالية لصناعة الأدوية بألمانيا: «يلعب السائل المستخدم في تناول الدواء دوراً مهماً، لأنه يؤثر في فاعلية الدواء، أو يخلف آثاراً صحية جانبية. بينما تجعل المشروبات المشار إليها تأثير الدواء غير معروف. بما يؤدي إلى الخفقان والدوخة أو الغثيان».

وأُدرج الحليب في قائمة المشروبات المحظور استخدامها عند تناول الأدوية. لأنه يحتوي على الكالسيوم، ولذا لا يمكن استخدامه عند تناول الأدوية لأن مع المكونات النشطة للدواء هناك مركبات لا تذوب بسهولة، كما يحصل عند تناول المضادات الحيوية، حيث يصبح الجسم عاجزاً عن امتصاص المادة الفعالة في الدواء، التي يطرحها الجسم إلى الخارج. أي أن تأثير الدواء ضعيف جدا أو لا يؤثر مطلقاً.

وبالنسبة للقهوة والشاي فهما يحتويان على الكافيين الذي له مفعول منشط، ويجلب تحفيزه للجهاز العصبي حصول تفاعلات غير مرغوبة مع الأدوية. وتكون النتيجة القلق والخفقان وارتفاع ضغط الدم.

ولا ينصح الخبراء بتناول الأدوية مع عصير الجريب فروت، لأنه يحتوي على مركبات «فوروكومارين والفلافونويد»، التي تحجب الإنزيم الذي يحلل المستحضرات الطبية.