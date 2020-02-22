شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات بكورونا في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إيران السبت وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى خمسٍ وعدد الإصابات إلى 28.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور في تصريح عبر التلفزيون الرسمي «لدينا عشر إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19». وأضاف «للأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي». ولم يحدد المتحدث مكان الوفاة، إلا أنه أوضح أن ثمانية من بين المصابين بالفيروس يعالجون في مستشفى في مدينة قم المقدسة على بعد 150 كلم نحو جنوب طهران ومصابين آخرين في العاصمة.
وأعلنت إيران الأربعاء أن أول حالتي وفاة جراء المرض وهما لإيرانيين مسنّين، سُجلتا في قم. وأشار جاهانبور إلى إجراء فحوص لـ785 شخصاً مشتبهاً بإصابتهم. وقال إن معظم الحالات إما من سكان قم، أو أشخاص أقاموا فيها.
والخميس، حظر العراق والكويت المجاوران لإيران السفر من وإلى الجمهورية الإسلامية، ومنعا دخول الإيرانيين الذين يتدفّقون بالملايين على النجف وكربلاء لزيارة الأماكن المقدسة.
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