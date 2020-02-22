هاري وميغان يتوقفان عن استخدام الصفة الملكية "ساسكس رويال"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الناطقة باسم الأمير هاري وزوجته ميغان، الجمعة، أنهما سيكفان عن استخدام الصفة الملكية "ساسكس رويال" بما في ذلك في اسم منظمتهما غير الربحية عندما يبدآن حياتهما الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية في الربيع.

وسيبدأ الزوجان رسميا حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية اعتبارا من 31 آذار/مارس، ولن يقوما بمهمات نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية بعد هذا التاريخ.وقالت الناطقة باسم الزوجين إن "دوق ودوقة ساسكس لا ينويان استخدام "ساسكس رويال" (ساسكس الملكية) في أي مكان بعد ربيع 2020". وأضافت أنهما لن يستخدما هذا الاسم أيضا لمنظمتهما الجديدة غير الربحية التي سيعلن عنها في الأشهر المقبلة.

ويستخدم هاري وميغان تسمية "ساسكس رويال" على حسابهما عبر "إنستغرام" الذي يتابعه 11,2 مليون شخص، وعلى موقعهما الإلكتروني الرسمي، كما استخدماه أيضا لعشرات السلع والمنتجات. ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية الأربعاء عن مصدر ملكي لم يكشف عن هويته قوله "بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وسيعملان من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، يجب مراجعة استخدام كلمة "ملكي" في هذا السياق".واعتبارا من الأول من نيسان/أبريل لن يحظى الزوجان اللذان احدثا صدمة الشهر الماضي باعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب في قصر باكنغهام حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية.