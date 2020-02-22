ترودو يطالب السكان الأصليين بإنهاء إغلاقهم لخطوط السكك الحديدية الكندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن إغلاق جماعات من السكان الأصليين لمنافذ رئيسية لخطوط السكك الحديدية «يجب أن يتوقف حالاً»، معترفاً بأن محاولات لإجراء حوار مع المحتجين لإنهاء تحركهم المستمر منذ أسبوعين باءت بالفشل. وقال خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا «الوضع كما هي الحال عليه الآن غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه». وأضاف «العوائق يجب أن ترفع الآن. الإنذارات القضائية ضد المحتجين يجب أن تُحترم، ويجب المحافظة على القانون»، ممهداً الطريق أمام الشرطة لفتح السكك الحديدية.

وبدأ الاحتجاج بشكل محلي مع قبيلة ويتسويتين، التي تعارض مد أنبوب للغاز الطبيعي في بريتيش كولومبيا، قبل أن يتسع نطاقه مع انضمام مجتمعات أخرى من السكان الأصليين، ما تسبب بشل طرقات وسكك حديدية في أرجاء كندا. والحصار الذي فرضته قبيلة الـ«موهوك» على خط سكة حديد رئيسي شرق تورنتو أجبر شركة سكك الحديد الكندية الوطنية، التي تعد ثالث أكبر شركة قطارات في أمريكا الشمالية، على إيقاف عملياتها في شرق كندا.

كان ترودو قد جعل المصالحة مع السكان الأصليين في صلب أولوياته خلال حملته الانتخابية. لكن التعطيل الذي لحق بالسكك الحديدية التي تنقل سنوياً بضائع بأكثر من 250 مليار دولار كندي أدت خلال أسبوعين إلى نقص في الإمدادات وآلاف عمليات التسريح لعمال.

وحذرت غرفة التجارة الكندية الجمعة، من أن «إمدادات ضرورية مثل القمح والمواشي والأكسجين للمستشفيات وغاز التدفئة المنزلية» قد تنضب قريباً. وتحت الضغط الشعبي لإنهاء الأزمة، سعى ترودو لإقامة حوار مع قادة السكان الأصليين الذين يقفون خلف الاحتجاجات.

وعرضت الشرطة الفيدرالية الانسحاب من أراضي قبيلة ويتسويتين، حيث يمنع المحتجون العمال من بناء جزء من خط أنابيب «كوستال غازلينك» الذي تبلغ تكلفته 6,6 مليار دولار. لكنها لم تلق آذاناً صاغية.

وقال ترودو «لا يمكننا إجراء حوار من طرف واحد»، مضيفاً «لهذا السبب لا خيار أمامنا سوى التوقف عن تقديم نفس الاقتراحات». وأشار إلى أنه لن يقفل «باب الحوار بالطبع، ويدنا تبقى ممدودة». ردّ «ووز» زعيم قبيلة ويتسويتين المعروف أيضاً باسم فرانك آليك، قائلاً في دردشة مع الصحفيين «استمعنا إلى رئيس الوزراء يتحدث قبل قليل عن الصعوبات التي عانتها كندا مؤخراً. ومع ذلك هناك فارق بين الصعوبات والظلم. لا تخطئ بينهما». وأكد «ووز» على شروط المحتجين لإجراء حوار مع الحكومة الفيدرالية، وهي مغادرة الشرطة الكندية الملكية منطقة ويتسويتين في شمال بريتيش كولومبيا وأن يتم تعليق العمل بمد أنبوب الغاز. وأضاف «إذا أظهروا الاحترام، من المؤكد أننا سنشارك بالحوار».