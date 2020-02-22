مؤشرات الأسهم العالمية تفقد 1.5%.. ومخاوف من الأسوأ بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي لنفس التأثير المتمثل في هلع المستثمرين من الصورة القاتمة لمستقبل النمو في الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا، ما جعل خسائرها التي لم يفلت منها أي من المؤشرات، متقاربة إلى حد كبير حيث تراوحت بين 1.5 و1.8%.

وتراجع الزخم الذي منح الأسهم القدرة على الصمود والذي جاء في ظل أرباح شركات فاقت التوقعات. ومع اقتراب موسم النتائج من نهايته وإطلاق بعض الشركات تحذيرات حول عائداتها للربع الأول من هذا العام بسبب الفيروس وعلى رأسها شركة أبل إحدى عمالقة التقنية التي قادت المسار الصعودي للأسهم، حتى تعرضت المؤشرات لموجة من ضعف التداولات وسط حذر شديد حيال الاستثمار في الأصول عالية المخاطر.

وكشفت بيانات لشركة «فاكت سيت» أن نصف الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي500» تعرضت لذكر الفيروس في توقعاتها الخاصة بالأرباح للفصل الأول من هذا العام وأن 7.2% منها منكشفة على الاقتصاد الصيني. وقد خفضت «ريفينتيف» توقعاتها لنمو أرباح تلك الشركات من 6% خلال الربع الأول إلى 3.2% فقط.

وزادت الأخبار المتتالية عن انتقال الفيروس إلى بلدان جديدة من حدة المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أن الأرقام المتعلقة بحجم النمو العالمي قد لا تكون دقيقة.

وشهد الأسبوع أربعة أيام تداول في وول ستريت وخمسة في غيره، كانت كلها سلبية انتهت إلى خسائر وسط استمرار المحللين في الحديث عن تباطؤ في الاقتصاد الصيني واحتمالات تعثر قطاعاته الأكثر صلة بالمرض مثل السياحة والنقل. وحذرت كل من شركة «بروكتر أند جامبل» و«كوكا كولا» من تأثر عائدات الفصل الأول بسبب تراجع أنشطتها في الصين. وجاء إعلان شركة أبل عن وقف إنتاج مصانعها هناك ليعزز الشعور بالقلق ويحفز شركات أخرى خاصة في قطاعات سلاسل التوريد والنقل، لإعادة النظر في خططها للربع الثاني.

وقد أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع على خسائر تقدمها مؤشر هونج كونج الذي تراجع بنسبة 1.82% وأغلق على 27308.81 نقطة تلاه مؤشر ناسداك بتراجعه بنسبة 1.58% حيث أنهى تداولات يوم الجمعة عند 9576.59 نقطة. وتراوحت خسائر بقية المؤشرات حول نفس النسب باستثناء مؤشر فاينانشال تايمز في لندن الذي فقد 0.07% فقط وأنهى على 7403.92 نقطة.

وشكلت هذه الأجواء مناسبة لارتفاع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن وهو ما عكسته معدلات العائد التي انخفضت على فئة السنوات العشر سبع نقاط يوم الجمعة لتستقر بنهاية تداولات الأسبوع عند 1.45% وهو أدنى مستوى لها منذ الرابع من سبتمبر /أيلول 2019.

وسجل الذهب أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس/آب الماضي حيث تجاوزت مكاسب الأونصة 3.6% وسط طلب متزايد على أصول الملاذات الآمنة. واستقر سعر الأونصة بنهاية تداولات الأسبوع عند 1640 دولاراً وهو الأعلى منذ الرابع عشر من فبراير 2013 حيث بلغ سعر الأونصة 1635.98 دولار.

وشهدت أسعار النفط تذبذباً لافتاً تمثل في مكاسب قوية مع بداية الأسبوع وخسائر ليست أقل قوة في نهايته. ومما أفقد الخام زخمه تردد الدول المنتجة في تخفيض الإنتاج في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب بسبب ضعف أداء الاقتصاد العالمي. ورغم تراجع سعر برميل برنت يوم الجمعة بنسبة 1.5% إلا أنه أنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 1.8% عند سعر 58.64 دولار، أما خام غرب تكساس فقد بلغت مكاسبه الأسبوعية 2.3% واستقر سعر البرميل يوم الجمعة عند 53.38 دولار.