أبطال مسلسل «فريندز» يجتمعون مجدداً لتقديم حلقة خاصة على «إتش بي أو ماكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد أبطال مسلسل «فريندز» على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة شائعات تسري منذ أشهر عن عودتهم إلى الشاشات.

ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، على حساباتهم في «إنستجرام» صورة تجمعهم مرفقة بتعليق «هذا يحدث». وفي الوقت نفسه، أكدت قناة «إتش بي أو ماكس»، التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في أيار/مايو في بيان رسمي لها الخبر قائلة «إن الأمر رسمي».

وأضافت هذه المنصة التابعة لمجموعة «وورنر ميديا» أنه «بعد 15 عاماً وتسعة شهور وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء العالم سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية». وكتب كيفن ريلي المسؤول في «إتش بي أو ماكس» قائلاً: بعد 15 عاماً بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، سنعيش وقتاً يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء. ونقل موقع «فراييتي» المتخصص عن مصادر مقرّبة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2,5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصوّر، وفقاً لقناة «إتش بي أو ماكس»، في استوديوهات «وونر براذرز» حيث صوّر المسلسل في بوربانك قرب هوليوود.