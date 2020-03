فيتامين C يقلص مدة التنفس الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت مجلة «العناية المركزة» دراسة حديثة تبين من خلالها قدرة فيتامين C على تقليص مدة التنفس الاصطناعي لدى مجموعة من المرضى المتواجدين بقسم العناية المركزة.

شملت الدراسة نحو 470 مريضاً ممن تتطلب حالتهم الاستعانة بالتنفس الاصطناعي لمدة تزيد على 10 ساعات، وبعد إعطائهم فيتامين C تراجعت مدة حاجتهم إليه بنحو 25% في المتوسط.

يمتاز ذلك الفيتامين بعدد من التأثيرات الكيميائية الحيوية في الجسم، مثل تأثيره في الجهاز الدوري الدموي عبر دخوله في عملية توليف «نوريبريفرين» و«فاسوبريسين»، ويدخل في توليد الطاقة بمشاركته في توليف «كارنيتين».

يعاني مريض العناية المركزة في الغالب انخفاض مستويات فيتامين C بمصل الدم، ويكون بحاجة إلى الحصول على كمية أكبر من التي يحتاج إليها الشخص السليم من الفيتامين لتعويض زيادة معدل الاستقلاب لديه.