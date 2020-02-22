شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين C يقلص مدة التنفس الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت مجلة «العناية المركزة» دراسة حديثة تبين من خلالها قدرة فيتامين C على تقليص مدة التنفس الاصطناعي لدى مجموعة من المرضى المتواجدين بقسم العناية المركزة.
شملت الدراسة نحو 470 مريضاً ممن تتطلب حالتهم الاستعانة بالتنفس الاصطناعي لمدة تزيد على 10 ساعات، وبعد إعطائهم فيتامين C تراجعت مدة حاجتهم إليه بنحو 25% في المتوسط.
يمتاز ذلك الفيتامين بعدد من التأثيرات الكيميائية الحيوية في الجسم، مثل تأثيره في الجهاز الدوري الدموي عبر دخوله في عملية توليف «نوريبريفرين» و«فاسوبريسين»، ويدخل في توليد الطاقة بمشاركته في توليف «كارنيتين».
يعاني مريض العناية المركزة في الغالب انخفاض مستويات فيتامين C بمصل الدم، ويكون بحاجة إلى الحصول على كمية أكبر من التي يحتاج إليها الشخص السليم من الفيتامين لتعويض زيادة معدل الاستقلاب لديه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتامين C يقلص مدة التنفس الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.