مضاد للحموضة يقلل احتمالات الولادة المبكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت نتائج دراسة حسابية تتعلق بإعادة استخدام العقاقير إلى قدرة أحد مضادات الارتجاع الحامضي للمعدة على منع الولادة المبكرة؛ ونُشرت تلك النتائج في مجلة «التحقيقات السريرية».

تلعب الالتهابات دوراً واضحاً في حث الولادة المبكرة، وتكون مسارات المناعة بدرجة كبيرة غير منتظمة لدى النساء اللاتي يضعن مواليدهن قبل اكتمال مدة الحمل؛ وللتوصل للعقاقير ذات الفاعلية في منع الولادة المبكرة نظر الباحثون في الجينات لمعرفة ما يضطرب من تعابير جينية بخلايا الدم لدى أولئك النساء، وأيضاً معرفة ما يحدث لها في الخلايا التي عُرضت لعقاقير مختلفة.

وتوصل الباحثون إلى ما يربو على 80 عقاراً، وباستبعاد ما يضر الحمل وُجد أن أحد العقاقير التي توصف للنساء لتخفيف الشعور بالحموضة نتيجة الارتجاع المريئي كان الأكثر ارتباطاً بعدم الولادة المبكرة؛ وهو عقار له خصائص مضادة للالتهابات.