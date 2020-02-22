متى ينتهي تأثير المنخفض الجوي على الأردن؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، نهار السبت، وتكون دون معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية. اقرأ أيضاً : السبت.. طقس بارد وهطول زخات متفرقة من الأمطار - فيديو ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم، مع بقاء الفرصة واردة - إن شاء الله - لهطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال ووسط المملكة. مع ساعات الليل، تسود أجواء باردة في مختلف مناطق البلاد، ويستمر ظُهور كميات متفرقة من السحب، مع بقاء فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار بأجزاء محدودة. أما الأحد،تميل درجات الحرارة للارتفاع، وتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. اقرأ أيضاً : منخفض جوي يؤثر على الأردن مساء الجمعة ويوم السبت وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في العديد من المناطق، مع فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال المملكة. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السُرعة ما بين شمالية إلى متغيرة الاتجاه. اقرأ أيضاً : أجواء باردة وأمطار ومنخفض جوي قادم إلى الأردن .. تفاصيل وفيديو ليلاً:تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً بوجه عام،ويوجد احتمال ضعيف لهُطول زخات من الأمطار بأجزاء محدودة من البلاد،وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاهات.

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