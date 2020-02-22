دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد على تطوير ابل لإصدار منخفض التكلفة من AirPods Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد من Digitimes على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة أو Lite من سماعتها اللاسلكية AirPods Pro.

قدمت شركة ابل إصدارها الأخير من سماعة AirPods Pro اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء مع مستوى تسعير مرتفع للأسواق، إلا أن التسريبات عادت من جديد لتؤكد على تطوير ابل لإصدار بتكلفة أقل من سماعتها اللاسلكية، على أن يكشف عنها رسمياً في وقت لاحقا هذا العام.

تستمر شركة ابل في تطوير مزيد من الإصدارات من سلسلة سماعات AirPods اللاسلكية، فبعد أن قدمت الإصدار الأصلي ومن ثم AirPods 2 الذي انطلق بسعر 159 دولار، جاء إصدار الشركة الحالي AirPods Pro بسعر 249 دولار مع ميزة إلغاء الضوضاء للمرة الأولى في سلسلة ابل للسماعات اللاسلكية.

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ولقد أكد التقرير على أن شركة USI التايوانية ستكون المورد الرئيسي لسماعة AirPods Pro Lite اللاسلكية هذا العام، كما تأتي السماعة بحزمة SiP، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن السماعة اللاسلكية ستنطلق رسمياً في حدث يعقد في منتصف عام 2020.

يذكر أن التوقعات تشير إلى إرتفاع مبيعات ابل من سماعات AirPods Pro اللاسلكية هذا العام بنسبة من 40 إلى 50% من إجمالي مبيعات ابل من سماعات AirPods حتى نهاية هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد على تطوير ابل لإصدار منخفض التكلفة من AirPods Pro ظهر على التقنية بلا حدود.