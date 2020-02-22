دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم سلسلة P40 القادمة بميزة دعم Wi-Fi 6 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الصيني لكشف النقاب عن سلسلة هواتف P40 خلال الشهر المقبل، وفي تقرير جديد نشر في الصين، أشير إلى أن الإصدارات القادمة تقدم من هواوي بتقنية Wi-Fi 6 Plus.

يؤكد تقرير جاء مؤخراً من الصين، على أن شركة هواوي في طريقها للإعلان عن أجهزة راوتر جديدة تدعم معايير تقنية Wi-Fi 6 Plus في حدث يعقد في 24 من فبراير.

لم يوضح التقرير الذي نشر في الصين مدى كفاءة تقنية Wi-Fi 6 Plus المطورة من هواوي، مقارنة بتقنية (Wi-Fi 6 (802.11ax الحالية، والتي قدمت من سامسونج في هواتف Galaxy Note10، وGalaxy Note10 Plus، وأيضاً سلسلة هواتف Galaxy S20 التي أعلن عنها رسمياً مؤخراً.

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ولقد جاءت تفاصيل أخرى على موقع Weibo تشير إلى أن تقنية Wi-Fi 6 في سلسلة هواتف P40 ستدعم إتصال سريع يصل إلى 1200 ميجا بت في الثانية نظرياً، إلا أن التجربة العملية للهاتف كشفت عن سرعة تصل إلى 900 ميجا بت في الثانية، وهي سرعة أقل مما قدم هاتف Mate 20 السابق.

يذكر أن التسريبات تؤكد على أن هواوي سيكون لديها تفاصيل أكثر حول كفاءة تقنية Wi-Fi 6 Plus خلال الحدث الذي يعقد في 24 من فبراير، لذا نترقب ما تقدمه العملاق الصيني من تقنية للإصدارات المميزة هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم سلسلة P40 القادمة بميزة دعم Wi-Fi 6 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.