شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد فلسطينى برصاص الشرطة الإسرائيلية فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطينى، اليوم السبت، قرب المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة، على يد الشرطة الإسرائيلية، وأذاعت النبأ وكالة الأنباء الفلسطينية، عن بيان لوزارة الصحة، موضحة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى على الشاب الفلسطينى الذى استشهد متأثرا بإصابته قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وفى أعقاب ذلك، شددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية فى محيط المكان، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.

وكان جنود قوات الاحتلال الاسرائيلى، قد قاموا أمس الجمعة بملاحقة سيدة مسنة توزع الحلوى على المصلين من الرجال والسيدات الخارجين من المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الفجر، وعرضت وسائل اعلام محلية فلسطينية لقطات فيديو للحظة ملاحقة قوات الاحتلال للسيدة الفلسطينية والهجوم عليها وكأنها تحمل متفجرات فى حقيبتها، ثم حاول الأهالى منع قوات الاحتلال عن الفتك بالسيدة العجوز ولكن جنود الاحتلال هددوهم بإطلاق النار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 11 فلسطينيا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال، فى القدس، مواطنا من بلدة العيزرية، وآخر من بلدة عناتا، واثنين من العيسوية، وشابا من حى السويح فى بلدة سلوان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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وفى الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال، شابا وشابة من بلدتى حلحول وشابة من دير سامت، كما اعتقلت فى سلفيت، شابا من بلدة ديراستيا بعد أن داهمت منزل ذويه.. وفى رام الله، اعتقلت شقيقين من بلدة بيت ريما، بعد أن داهمت منزلى ذويهما.

وفى سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريقا مؤديا إلى برية بلدة السواحرة الشرقية الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر إن سلطات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسى من جهة بلدة السواحرة، المؤدى إلى البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبره، مضيفا أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التضييق على المواطنين وللاستيلاء على أراضى البرية، وفصل بلدة السواحرة عن محيطها.