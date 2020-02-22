شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. «الشورى» يصوت على توصية بناء مدن صغيرة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يحسم مجلس الشورى خلال جلسته الأربعاء المقبل، موقفه من توصية تطالب وزارة الإسكان ببناء مدن صغيرة مطورة على مشارف المدن الكبيرة، وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية.

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ومن المنتظر أن يناقش المجلس التوصية التي تقدمت بها العضو جواهر العنزي، وذلك بعدما رفضت لجنة الخدمات والإسكان بالمجلس المقترح، حيث سيستمع الأعضاء لوجهة نظر اللجنة، وأسباب رفضها، وذلك بعد أن تعرض العنزي توصيتها ومبرراتها، ومن ثم تُطرح التوصية للتصويت.

وأوضحت العنزي أن بناء تلك المدن سيسهم في تقليص الازدحام، والحصول على توزيع سكاني مناسب، كما يتيح استحداث فرص وظيفية.

وأضافت، وفقا لـ”الرياض”، أن هناك تجارب دولية ناجحة في بناء المدن الصغيرة على مشارف المدن الكبيرة مثل فرنسا التي أنشأت عدداً من المدن الصغيرة حول العاصمة باريس، ومصر حيث قامت بإنشاء مدن صغيرة حول مدينة القاهرة، مثل مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور، وغيرها.