شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يتوقع وصول الجراد للرياض قريباً.. ويكشف مدى خطورته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، محمد الشمراني، اقتراب وصول أسراب جراد إلى جنوب منطقة الرياض قريباً.
وقال الشمراني، في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية” إن الوزارة أعدت خطتها لمكافحة الجراد القادم، مشيراً إلى وجود مركز متخصص في مكافحة الجراد بجدة.
وأوضح أنه لا توجد خطورة من الجراد على صحة الإنسان، مؤكداً أنه لا يحمل الأمراض، إلا أن خطورته تكمن في تدمير المحاصيل الزراعية فقط، محذرا من تناول الجراد إذ قد يحتوي على كميات كبيرة من المبيدات الكيماوية نتيجة عمليات المكافحة ما يشكل خطر على صحة الإنسان.
وبشأن سبب عدم مكافحة الجراد في الأحياء، قال إنه من الصعب مكافحتها بأحياء المنطقة الشرفية لأنها في وضع الطيران وحركتها غير مستقرة ما يلحق الضرر بالأحياء السكنية والأهالي بسبب المواد الكيماوية.
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