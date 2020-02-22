شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. وفاة 13 شخصاً بينهم 3 نساء بالأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث مروع في منطقة صحراوية غربي الهدار بالأفلاج عن وفاة 13 شخصاً بينهم ثلاث نساء.

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وقع الحادث بين مركبتين من نوع “سكويا” بالقرب من عرق عسعس – غرب الهدار، ونتج عنه وفاة مواطن، و3 نساء مجهولات الهوية، و8 رجال من الجنسية الإثيوبية.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادِث، ونقلت المتوفين إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة في هذه الحالات.