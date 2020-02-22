شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الشؤون الإسلامية يوضح طبيعة عمل «المراقبات» الميداني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية محمد الغامدي، أن عمل المراقبات بالوزارة سيكون عملًا إداريًّا وميدانيًّا. وأضاف أن العمل الإداري للمراقبات يتعلق بأمور الرقابة بالأقسام النسائية، والعمل الميداني سيكون من خلال متابعة دور التحفيظ النسائية والبرامج الدعوية النسائية؛ كالمحاضرات، والملتقيات النسائية، وكذلك متابعة المصليات النسائية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الشؤون الإسلامية يوضح طبيعة عمل «المراقبات» الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.