شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. وفاة شخص في حريق شقة بحي العتيبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، اندلاع حريق في شقة بالدور الأرضي بعمارة سكنية بحي العتيبية أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الفرق التابعة لها ‏بالعاصمة المقدسة باشرت موقع الحريق في عمارة من 3 طوابق، وتمكنت من إخماده، وقد نتج عن الحادِث وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر.

من جهته، شدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنازل، وفي مقدمتها كاشف الدخان.