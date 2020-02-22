تضرر 60% من صناعة الإلكترونيات في البرازيل بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تضررت 60% من صناعة الإلكترونيات في البرازيل بسبب فيروس كورونا الجديد وفق تقرير لغرفة الصناعة الكهربائية والإلكترونية البرازيلية أُعلن اليوم السبت.



وذكر التقرير أن الفيروس الجديد تسبب في نقص استيراد المكونات من الدول الآسيوية، وخاصة الصين.

وكشف موقع "فولها دي ساو باولو" الإخباري البرازيلي عن أن 20% من الشركات في قطاع الإلكترونيات ستضطر للإغلاق الجزئي، وأن 57% من الشركات المرتبطة بالصين تواجه مشاكل في تلقي المواد والمكونات والمدخلات التي تدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والإليكترونية.

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وأشار الموقع إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي ذكرت أن الفيروس أوقف بالفعل النمو الاقتصادي في الصين، وسيؤثر على البلدان الأخرى، لمنعه حدوث انتعاش متوقع للاقتصاد العالمي في عام 2020.

ويضيف "أعلنت شركة (LG) عن توقف وحدة تصنيع الهواتف المحمولة، والتي تقع مصنعها في مدينة Taubaté، ابتداءً من شهر مارس المقبل".

ووفقًا للغرفة، فإن 42% من مكونات التصنيع تأتي من الصين، والتي تعد المصدر الرئيسي لواردات البرازيل، والتي بلغت مجموعها 7.5 مليار دولار في عام 2019.

كما أن البرازيل لا تزال تستورد 38% من المكونات الإلكترونية من البلدان الآسيوية الأخرى، وشمل الاستطلاع مشاركة نحو 50 صناعة من مختلف المجالات في قطاع الإلكترونيات.