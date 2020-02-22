تويتر يعلق 70 حسابا لمؤيدي ملياردير أمريكي مرشح للرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

علّق "تويتر" 70 حسابا لمؤيدين يدعمون الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج والذي يخوض معركة للفوز بدعم الحزب الديمقراطي كمرشح لرئاسة الولايات المتحدة.



وقالت تويتر إن الحسابات كانت تنشر محتويات داعمة لبلومبرج الذي عين مئات الأشخاص للترويج له ضمن حملته الانتخابية.

وقال ناطق باسم الشبكة الاجتماعية: "اتخذنا إجراءات ضد مجموعة من الحسابات لخرقها قواعدنا حول التلاعب والرسائل المكثفة غير المرغوب فيها على المنصة".

ووفقا لموقع "تويتر" فإن بعض الحسابات أغلقت نهائيا فيما قد يعاد فتح حسابات أخرى بمجرد أن يثبت الأشخاص المعنيون أنهم التزموا قوانين المنصة.

Advertisements

وأكد فريق الملياردير ورئيس البلدية السابق لنيويورك الأسبوع الماضي تعاونه على الشبكات الاجتماعية مع مصممي صفحات يتمتعون خصوصا بروح الدعابة، للترويج لصورة شعبية لبلومبرج.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن عن بلومبرج وظّف مئات الأشخاص ضمن حملته في كاليفورنيا يتقاضى كل منهم 2500 دولار شهريا لنشر رسائل داعمة له بانتظام وتجنيد أصدقائهم.

لكن هذه التقنية لا تسري بشكل جيد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تحاول منذ أشهر وضع حد للحملات الانتخابية على منصاتها ومنع الانتهاكات في هذا الصدد.

ويحظر "تويتر" نشر تغريدات متطابقة من حسابات متعددة و"التنسيق مع الآخرين أو تقديم مقابل مادي لانخراطهم في قضية معينة أو تضخيم مصطنع".

وأفادت الصحافة الأمريكية بأن فيسبوك يخطط أيضا للرد على الأساليب التي يلجأ إليها مايكل بلومبرج في حملته الانتخابية.

وحطم بلومبرج الرقم القياسي لحملة انتخابية؛ إذ أنفق مبلغا مقداره 364,3 مليون دولار خلال 3 أشهر وفقا لتقارير أوردها "أدفرتايزنغ أناليتكس" المتخصص في متابعة الإعلانات.