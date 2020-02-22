دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عملاق البحث جوجل يعمل على الدوام على تطوير الإمكانيات التي توفرها للمستخدمين للوصول بدقة إلى ما يبحثون عنه. وفي جي مايل هناك بحث متقدم، لكنها الآن توفره بطريقة أفضل وأسهل عبر ما يعرف باسم “Search Chips” وهي فلاتر لفرز نتائج البحث.

فلو كتبت كلمة مفتاحية في شريط البحث وبعد ظهور نتائج البحث، ستلاحظ ظهور مجموعة من الفلاتر ضمن أيقونات في أعلى نتائج البحث. تلك الفلاتر مثل عرض الرسائل التي تحتوي على مرفقات فقط مع اختيار نوعها مثل ملفات pdf أو صور، عرض الرسائل من مرسل معين، إزالة الدردشات، اختيار زمن الوصول، إزالة تحديثات التقويم وغيرها.

من حيث المبدأ هذه الطريقة لا تقدم شيء جديد عن البحث المتقدم المتاح حالياً للجميع، لكن في البحث المتقدم عليك وضع فلاتر الفرز يدوياً، مثل أن تحوي كلمات معينة أو لا تحوي بعض الكلمات، وحتى حسب حجم المرفقات وصندوق الرسائل المطلوب البحث فيه مع خيارات أن تكون تحوي مرفقات فقط.

لم تذكر جوجل عن موعد إتاحة هذه الميزة لمستخدميها، لكنها في البداية ستتوفر فقط لمستخدمي G Suite وبعدها تتاح للجميع بكافة أنحاء العالم.

التدوينة جوجل توفر أدوات أفضل للبحث عن الرسائل في جي مايل ظهرت أولاً على عالم التقنية.