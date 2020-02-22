دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ما هي مفاجأة "أبل" بشأن هاتفها الرخيص المنتظر؟

كشف جون بروسر، متخصص في الأخبار التقنية، أن شركة "أبل" سوف تستخدم اسماً جديداً لإصدارها الجديد، خلافاً للتوقعات السائدة بأن يكون الاسم الجديد، الذي من المقرر إصداره مارس المقبل، "آيفون إس إي 2" أو "9".

وأوضح المتخصص أنه علم من مصدر يعمل في الشركة، أن "أبل" ستختار اسم "آيفون" فقط للهاتف "الرخيص" المنتظر، وفق ما جاء بموقع سكاي نيوز عربية.

وأرجع المتخصص في الأخبار التقنية أن المصدر أفاد بأن قرار شركة "أبل" جاء بناءً على استراتيجيتها الجديدة، التي تتبناها مع منتجاتها، بسبب العديد من الأسماء لديها، التي باتت تربك المستهلكين، مما أدى إلى عدم تحقيق المبيعات الجيدة التي تتوقعها من إطلاقها.

ومن المقرر أن تطرح أبل هاتفين جديدين، الأول بسعة تخزين 64 غيغابايت وبسعر 399 دولار، بينما سيكون ثمن الهاتف سعة 128 غيغابايت 449 دولار. وفق هذا المصدر.

وأفاد المصدر أن الإعلان عن منتجات "أبل" الجديدة" سيكون خلال حدث، من المقرر عقده أواخر الشهر المقبل، لكن لم يحدد الموعد الرسمي للكشف عن آخر إبداعات "أبل"؛ نتيجة تأثر إنتاجها في الصين لتفشي فيروس كورونا الجديد، الأمر الذي دفعها لإغلاق عدد من المصانع هناك.

Advertisements

يذكر أنه من المعتاد طرح "أبل" هواتفها الرئيسية في سبتمبر من كل عام، لكن في بعض الأحيان تطرح هواتف أخرى في أوقات مختلفة من السنة.المزيد:

فيديو: تعرفوا على مواصفات هاتف سامسونغ Galaxy S20 Ultra

فيديو: فتح صندوق هاتف جالاكسي أي 71 Unboxing Galaxy A71

فيديو فتح صندوق Nokia C1: هاتف اقتصادي جديد من نوكيا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي