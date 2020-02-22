شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجلى مواطنيها من إيران جوا بسبب انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكويت، اليوم السبت، إجلاء مواطنيها فى إيران؛ فى أعقاب ظهور حالات إصابة ووفيات فى عدد من المدن الإيرانية بفيروس (كورونا المستجد)، وسيتم إجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين بإيران عبر رحلتين جويتين اليوم، بحضور طاقم طبى كويتى تم إيفاده خصيصا للكشف على المواطنين الكويتيين قبل استقلالهم الطائرتين، على أن يتم هبوط الطائرتين فى مبنى الشيخ سعد العبد الله، حتى لا يختلطوا ببقية المسافرين.

وفى السياق ذاته، عقد وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، اجتماعا مع قياديى القطاعات المعنية فى الوزارة، وممثلى الجهات الرسمية والوزارات ذات الصلة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال المواطنين الكويتيين العائدين من إيران، وضمان توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت مؤسسة الموانيء والخطوط الجوية الكويتية، أعلنتا فى وقت سابق، وقف سفر الأفراد بحرا وجوا إلى إيران، بعد ظهور إصابات ووفيات فى عدد من المدن الإيرانية جراء فيروس كورونا، فيما دعت وزارة الصحة المواطنين الكويتيين إلى تجنب السفر إلى إيران فى الوقت الحالي.

وكانت أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الوفيات إلى 5 حالات، بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخصا أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران أو ممن سافروا إلى هذه المدينة.

بدوره أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد منع زيارة الأماكن الدينية المقدسة لدى الشيعة.

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وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، وفاة شخصين فى مدينة قم الدينية، من أصل 13 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا فى البلاد إلى 4 وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.

وانتاب البلدان الملاصقة لإيران حالة من الذعر خشية انتقال الفيروس، وحظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران التى يزور ملايين من مواطنيها العراق سنويا وتتدفق بضائعها على الدولة الجارة، وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر فى العراق الذى يعانى من شبه انهيار فى قطاعه الصحي.