شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تعلن تحرير مختطَف وقتل عناصر داعش فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى حررت مختطَف، وقتلت خاطفيه المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى تدمير نفقين تابعين للتنظيم فى عملية أمنية بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى قامت بعد الحصول على معلومات استخباراتية، بعملية أمنية للبحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية أسفرت عن العثور على نفقين فى إحدى التلال"ـ مضيفة أنه أثناء تفتيش النفقين تم الاشتباك مع مجموعة من عناصر داعش الإرهابى كانوا قد اختطفوا فى وقت سابق أحد المواطنين، وخلال الاشتباك معهم تم قتل أحدهم وتحرير المخطوف".

وتابعت أنه "نتيجة لتوغل باقى أفراد العصابة داخل الأنفاق تم تنفيذ ضربة جوية من قبل طيران الجيش وطيران التحالف الدولى نتج عنها تدمير الأنفاق وقتل من فيها".

وقد نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة .

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وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد.

وفى السياق ذاته، نشرت وحدة اعلام قطاع الرطبة الصحي في محافظة الانبار بالعراق، جانب من نشاط المفرزة الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مركز طريبيل الحدودي اليوم الجمعة المصادف.