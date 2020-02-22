مصر تبرئ نجلي مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

القاهرة/ الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت، حكماً ببراءة علاء وجمال مبارك -نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك- و7 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المذكورين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بطريقة تخالف القانون، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة"، بحسب وسائل إعلامية محلية.

وأسندت النيابة العامة إلى نجلي مبارك تهمة التربح بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع موظفين حكوميين.

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يذكر أن قضية التلاعب بالبورصة، استغرقت 8 سنوات ونظرت من أكثر من 8 دوائر رسمية في مصر.

وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، الذي حكم مصر منذ عام 1981، بعد إجباره على التنحي تحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية.



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