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استشهاد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس

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زين خليل / الخليج 365

قتلت قوات الشرطة الإسرائيلية، السبت، فلسطينيا قالت إنه حاول طعن عدد من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

ووقع الحادث قرب باب الأسباط، دون أن يسفر عن إصابات في صفوف الشرطة، بحسب القناة العبرية.

إلا أن القناة تحدثت عن إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء شظية رصاصة أطلقتها الشرطة تجاه الفلسطيني، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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