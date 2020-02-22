استشهاد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس

زين خليل / الخليج 365
قتلت قوات الشرطة الإسرائيلية، السبت، فلسطينيا قالت إنه حاول طعن عدد من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب قناة "كان" الرسمية.
ووقع الحادث قرب باب الأسباط، دون أن يسفر عن إصابات في صفوف الشرطة، بحسب القناة العبرية.
إلا أن القناة تحدثت عن إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء شظية رصاصة أطلقتها الشرطة تجاه الفلسطيني، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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