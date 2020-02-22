بدعوة من الرئيس قيس سعيّد.. أمير قطر يزور تونس الإثنين

تونس / عادل الثابتي/ الخليج 365

يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، إلى تونس، في زيارة رسمية يبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ويترأس الأمير تميم وفدا رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي شريف العمادي، وفق بيان للرئاسة التونسية السبت.

وتأتي الزيارة بناءً على دعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وتستمر يومي الإثنين والثلاثاء (24 و25 فبراير/ شباط 2020).

والزيارة هي الأولى لأمير قطر إلى تونس في ظل انتخاب قيس سعيّد رئيساً للبلاد في أكتوبر/تشرين أول 2019.

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كما جاءت الزيارة "تجسيداً للرغبة المشتركة في دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين"، بحسب البيان.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءً بين الرئيس التونسي والأمير القطري، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.

من جهة أخرى، يزور أمير قطر الأحد، الأردن، في زيارة رسمية هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وتأتي الزيارة في إطار التشاور بين البلدين إزاء قضايا مختلفة، وفق ما ذكره سفير الدوحة لدى عمان سعود بن ناصر آل ثاني، في تصريح للأناضول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.